VKserfing открывает неограниченные возможности для владельцев блогов. Повышайте вовлеченность и продвигайте страницы во «ВКонтакте», Instagram*, Tik-Tok и других популярных социальных сетях и мессенджерах! Воспользуйтесь промокодами «ВКсерфинг» и обеспечивайте ваши каналы и паблики подписчиками, лайками, репостами, комментариями и просмотрами без крупных затрат. Все исполнители проходят обязательную голосовую верификацию, а нарушители и боты исключаются из системы. Полученные задания равномерно распределяются по времени. Компания проверяет всех участников на подлинность и предлагает клиентам качественное обслуживание по оптимальной стоимости. Ищете дополнительную выгоду? На нашем сайте представлены промокоды vkserfing.ru («ВК серфинг») за январь 2024 года. Выбирайте подходящее предложение, активируйте код и получайте скидки и бонусы от создателей сервиса! *Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

Подробнее Скрыть