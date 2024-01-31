Хочешь посмотреть новый фильм с максимальным комфортом? Посети «Мягкий кинотеатр»! Зрительные залы оборудованы современными роботизированными креслами: ты сможешь регулировать наклон спинки по собственному усмотрению! Увеличенное пространство между рядами обеспечивает беспрепятственное перемещение. Тебя порадует четкость и яркость изображения, а также потрясающая акустика. Приобрести входной билет можно на официальном сайте компании. Для прохода достаточно предъявить QR-код или код из SMS. На территории комплекса работает кафетерий, в котором продаются разнообразные снеки и напитки. Ищешь возможность оплатить заказ со скидкой? Обрати внимание на купоны и промокоды «Мягкий кинотеатр» за январь 2024 года, размещенные на этой странице! Ищи оптимальные предложения, активируй их и сэкономь значительную сумму без лишних хлопот!

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