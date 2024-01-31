Планируешь арендовать машину? Предлагаем использовать промокоды «УРАмобиль» (URA мобиль), чтобы сэкономить на услугах каршеринга от популярной организации с отличной репутацией! Просто заполни небольшую анкету, загрузи требуемые документы и установи фирменное приложение на свой смартфон. Программа предложит несколько свободных авто, расположенных недалеко от тебя. Поминутная аренда позволяет клиенту не задумываться о заправке, техническом обслуживании и ремонте транспортного средства: все расходы на себя берет компания. Завершить поездку можно на любой городской парковке и в международных аэропортах. Прямо сейчас ты можешь получить гарантированную скидку на каршеринг! Здесь мы периодически размещаем актуальные промокоды «УРА мобиль» (URAmobil) за январь 2024 года. Активируй их при регистрации нового аккаунта и сразу же забери бонусы.

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