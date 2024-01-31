Промокоды Magazinlinz.ru
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Отзывы покупателей
Заказывала для смены образа голубые линзы. Порадовала цена, она оказалась существенно ниже, чем в обычном магазине. Думаю, для тех, кто покупает линзы для зрения постоянно, это важный нюанс. Приятный менеджер помог с выбором) Линзы пришли хорошо упакованные, качество супер! В общем, 5 баллов)
- Лиza
- 25.04.2017
Решила начать покупать линзы в интернете, тк цены ниже и доставка на дом, в общем одни плюсы. Выбрала из всех вариантов Магазинлинз и не пожалела! Очень грамотные толковые сотрудники, помогли с выбором. Доставили заказ вовремя, без проблем. Качество хорошее! Буду пользоваться этим магазином на постоянной основе)
- Ира
- 15.07.2016
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