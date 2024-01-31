MiniDino – российский бренд, в каталоге которого можно найти абсолютно все виды одежды для детей начиная от курточек и заканчивая аксессуарами и обувью. Каждый этап производства проходит через «любящие» руки, тщательно проверяется перед продажей, так как все создается для деток. Кроме того на сайте можно приобрести товары не только для ребенка, мамочки так же могут порадовать себя обновками. В наличии имеются подарочные сертификаты для тебя и ваших близких! В магазине постоянно проводятся акции и распродажи. При заказе на определенную сумму осуществляется бесплатная доставка по всей России почтой или курьерскими компаниями, а так же возможен самовывоз. Оплатить товар можно как наличным расчетом, так и банковской картой. Промокоды и купоны на скидку «МиниДино» (MiniDino) за январь 2024 года позволят приобрести необычную одежду тебе и своему ребенку с дополнительной выгодой!

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