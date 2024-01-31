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Промокоды на скидку «Петрович»

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Отзывы покупателей

Ждал Черную пятницу с большим нетерпением. У меня ремонт в самом разгаре. Постоянно что-то нужно докупить, все не предусмотришь. Часто закупаюсь в "Петровиче", так как это довольно близко к моему дому. Обрадовался, когда наткнулся на промокод на скидку именно в этом магазине. Закупился всем необходимым, очень доволен. Особенно понравилось, что все предложения по промокодам были собраны в одном месте – я все сравнил и выбрал нужный мне. Если вы еще не пользовались промокодами – советую попробовать, достойный вариант экономии.

  • Алексей
  • 27.11.2017

Безобразная работа склада и менеджеров! Оформляю возврат обоев, - пересортица, три артикула обоев поставлены от разных партий в разном оттенке, один артикул - брак (неравномерная окраска полотен). Заявку оформила в воскресенье 16.07 в 12 часов дня, только вчера (18.07) во второй половине дня, после десятка звонков и отправки фотографий обоев и этикеток к ним во всех возможных ракурсах, мне подтвердили возврат, приехавший сегодня водитель был без возвратной накладной на товар стоимостью почти 30 000 р.! Вместо этого у него с собой была накладная на скотч (!) стоимостью 39 р. Полное не уважение к клиентам и их времени, в обозначенное при приеме заявки время для обратного звонка сотрудники не перезванивают, добиться вразумительного ответа по телефону (499) 334-88-88 не возможно. Если мне все-таки удастся вернуть обои силами магазина, то за деньгами необходимо ехать на базу, потому что водители деньги в оплату принимают без проблем, но возвращать не могут, при этом менеджер зачем-то ссылается на Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа", которым возврат денежных средств в принципе не регулируется. Крайне разочарована работой магазина.

  • Елена Солнцева
  • 19.07.2017

Заказывал на дачу двери металлические и плиты ЦСП толщина 16мм с разгрузкой, поднимать и заносить не надо, просто на поддоны. Приехали, вышел водила +1 грузчик. Я: - вы один будете разгружать (одна плита 86 кг)? - Да. Водила сразу убежал к себе в кабинку. Я: - у дома можете положить? (до дома меньше 10м). Грузчик: - нет! только если поможете. Пришлось в чистой одежде таскать грязные плиты. Пошел мелкий дождь, я переодел резиновые сапоги, Грузчик: - сами переоделись а мне не дали? Щас я ещё его к себе в дом потащу, в машине не переодеться! И это за 10 минут работы я заплатил 900 рублей ещё и сам разгружать! Да еще и претензии на ровном месте выслушивать! Что это было? На сайте указано разгрузка до 50 метров. где второй грузчик? Этот отзыв на сайте Петровича так и не появился, что как бы намекает...

  • Алекс
  • 18.06.2017

Нормальный магазин, выбор достойный, и пока что все приходило качественное, без дефектов, без проблем. Операторы там молодцы, всегда стараются помочь. Даже менял время доставки - все без проблем сделали, все ок. Доставка, кстати, там дешевая.

  • Андрей
  • 19.02.2017

Заказывала стройматериалы для дачи. В Петровиче хорошо покупать дерево, гипрок, расходники и крепеж. А вот кровлю или утеплитель можно найти дешевле. В итоге часть материалов взяли здесь, а часть в другом магазине. В целом, как и везде, надо сравнивать цены и доставку, а потом смотреть, как получается выгоднее. Но из плюсов Петровича - доставка. Она здесь действительно быстрая и недорогая (у нас вышло 600 рублей за газель). Несколько раз прораб просил докупить материалы, так Петрович привозил в тот же день. Рекомендую!

  • Анна
  • 26.07.2016

Периодически закупаемся в этом магазине. Ремонт делали, теперь дача строится. Даже уже на несколько карт их напокупали) Материалы качественные, выбор вполне приличный. Доставка тоже нормальная, дешевле выходит, чем в других магазинах. Так что среди прочих строительных предпочитаю этот

  • Кирилл
  • 26.05.2016
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