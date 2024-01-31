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Промокоды «Бронницкий ювелир»

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Отзывы покупателей

Давно присмотрела себе серьги очень красивые, но даже не представляла, что смогу купить их, потому что они дорогие. Повезло, что они попали под акцию Черной Пятницы, будто знак, что пора брать. Даже не верилось, что скидка по промокоду будет такой существенной. В общем, мечта превратилась в реальность. Все просто – нашла салон «Бронницкий ювелир» поближе к дому, забрала свои серьги, подняла себе настроение. Буду еще ловить такие акции.

  • Галина
  • 26.11.2017
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Информация о магазине «Бронницкий ювелир»

Черная пятница в «Бронницком ювелире»

Черная пятница в магазине «Бронницкий ювелир» – это уникальная возможность порадовать себя и своих близких оригинальными украшениями высокого качества. Совершайте покупки в период действия акции, которая будет длиться несколько дней в конце ноября. Скидки в магазинах «Бронницкий ювелир» будут достигать 70%! Акционными позициями будут не только различные кольца, браслеты и кулоны, но и оригинальные подвески и наручные часы. А чтобы сделать ваш шопинг в период Black Friday еще более выгодным, сервис promokodus.com ежегодно готовит для вас множество приятных бонусов. Следите за обновлениями на нашем сайте, чтобы не упустить шанс сэкономить еще больше.

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