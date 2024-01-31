DogHouse – это интернет-зоомагазин, где можно приобрести разнообразные корма и лакомства, наполнители, когтеточки, аксессуары, игрушки и многое другое. Кроме большого выбора товаров для кошек и собак представлена продукция для птиц, грызунов и рыбок, а также ветеринарные препараты. В ассортименте – ведущие проверенные производители, среди которых: Royal Canin, Dog Chow, Forza10, Purina ProPlan и т. д.
Регулярно проводятся онлайн-акции, позволяющие покупателям получить скидку или подарок. Есть бесплатная доставка от определенной суммы в городах присутствия. За каждый заказ начисляются бонусы, которыми можно частично оплачивать следующие.
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