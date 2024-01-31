В музыкальном детском театре «Зазеркалье» ты найдешь множество разнообразных постановок, интересных тебе и твоему ребенку. Приобретай билеты прямо на сайте в обход очередей. Используй «Пушкинскую карту» – по ней можно пройти на часть мероприятий, ищи специальный знак. В Санкт-Петербургском театре проходят не только представления для детей, но и для взрослых, и для всей семьи в том числе. Побывать на них будет интересно как жителям города, так и его гостям. Ознакомься на странице с историей заведения, труппой и работниками сцены. Выбирай нужные даты и спектакли и с легкостью приобретай билеты, оплачивая удобным способом. Здание предусматривает доступную среду для всех граждан. Проведи вечер с удовольствием. Воспользуйся промокодами «Зазеркалье» за январь 2024 года, получай скидки на покупки и приходи на представления чаще. Приводи не только родных, но и друзей, ведь вместе веселее!

Подробнее Скрыть