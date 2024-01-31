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Акции и промокоды «Арт-Квартал»

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Отзывы покупателей

Хотела бы выразить свою благодарность коллективу Арт-квартала на сухаревской. Сама я рисовать не умею и хотела подобрать подарок подруге на день рождения. Времени было мало и я очень торопилась Ребята побросали все свои дела и так как в магазине я была одна собрались и предложили сразу несколько вариантов на выбор. Соорентировали по ассортименту и все показали. Подарок был выбран и преобретен мною в кратчайшие сроки и я не опоздала) Всегда буду покупать подарки моим художникам только у вас! Так держать!

  • Анна
  • 10.12.2016
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