Хотела бы выразить свою благодарность коллективу Арт-квартала на сухаревской. Сама я рисовать не умею и хотела подобрать подарок подруге на день рождения. Времени было мало и я очень торопилась Ребята побросали все свои дела и так как в магазине я была одна собрались и предложили сразу несколько вариантов на выбор. Соорентировали по ассортименту и все показали. Подарок был выбран и преобретен мною в кратчайшие сроки и я не опоздала) Всегда буду покупать подарки моим художникам только у вас! Так держать!

Анна

Анна 10.12.2016