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«Яхонты Таруса» – это уникальная загородная гостиница в экологически чистой местности под г. Калугой. Здесь вы сможете насладиться первоклассным сервисом и умиротворяющим отдыхом на лоне природы. На территории комплекса расположены удивительные достопримечательности: парк птиц, водопад, река с прозрачной водой, краеведческий музей.
Гости будут приятно удивлены уютными номерами, стильными ресторанами и барами, наличием фитнес-клуба и SPA-центра. В отеле можно поиграть в боулинг и бильярд, организовать прогулки на лошадях и устроить барбекю, отправиться на рыбалку и даже сразиться с друзьями в битве красками.
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