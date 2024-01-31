«На полке» – сервис закупок для индивидуальных предпринимателей, частных клиентов и юридических лиц. С помощью сайта ты сможешь быстро и выгодно пополнить ассортимент своего продуктового магазина, мини-маркета, киоска, бара, ресторана или кафе. Тебе доступна информация о предложениях поставщиков, скидках, новинках и проводимых акциях. Прайс-листы обновляются ежедневно. Все товары доставляются продавцом, у которого оформлен заказ. Компания проверяет всех контрагентов перед подключением к порталу и осуществляет контрольные покупки для проверки качества обслуживания. Воспользуйся промокодами «На полке.ру» за январь 2024 года, чтобы оформить заявку с максимальной выгодой! Полный список актуальных предложений ты найдешь в нашем интернет-каталоге. Изучай действующие офферы и выбирай лучший вариант, чтобы экономить деньги без лишних хлопот!

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