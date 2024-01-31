Bona Capona – сеть современных ресторанов итальянской кухни. Ты сможешь познакомиться с национальными гастрономическими традициями, попробовать блюда, созданные по авторским рецептам, и продегустировать потрясающие напитки! В меню есть классическая паста с фирменным соусом, брускетты, салаты, супы, горячее и другие кулинарные изыски. Служба доставки привезет готовую еду домой или в офис. Рассчитаться с курьером можно картой или наличными деньгами. Также компания предлагает услуги по организации торжеств или фуршетов на твоей территории. Опытные бармены, повара и официанты помогут превратить мероприятие в незабываемый праздник! Специальные предложения сети обеспечат существенную экономию! Обрати внимание на промокоды «Бона Капона» (Bona Capona) за январь 2024 года, собранные в нашем каталоге! Используй их при оформлении заявки и получи солидную скидку или приятный подарок к заказу!

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