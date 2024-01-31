«Донна Пицца» приглашает отведать популярное итальянское блюдо, приготовленное по фирменным рецептам! Тебя ждет большой ассортимент начинок, в том числе мясное и куриное филе, колбасные изделия, грибы, соленья с пикантным вкусом и свежие овощи. В меню также есть запеченные и обычные роллы, салаты, закуски, сытные ланчи и многое другое. Информацию о весе и составе продуктов можно узнать в карточках товаров на сайте или у оператора. Продавец предлагает разные способы выдачи заказов: самовывоз из точки продаж и доставка курьером до двери. Члены бонусного клуба получают обратно часть потраченных средств в виде кэшбэка и пользуются другими привилегиями. Интересуешься остальными выгодными предложениями? У нас ты найдешь все промокоды «Донна Пицца» за январь 2024 года! Не упусти шанс, выбери нужную акцию в этом разделе и применяй ее, чтобы получить крупную скидку или подарок!

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