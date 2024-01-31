Промокоды New York Pizza
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Отзывы покупателей
Очень приличное кафе, особенно для фаст-фуда. Вежливый приветливый персонал кафе, приемлемые цены и приличный ассортимент. Обслуживают довольно быстро, еда всегда теплая, вкусная и приготовленная из свежих продуктов. В общем отличная пиццерия по доступным ценам, рекомендую всем)))
- Lemon Eyes
- 03.09.2015
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