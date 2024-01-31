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Отзывы покупателей

Очень приличное кафе, особенно для фаст-фуда. Вежливый приветливый персонал кафе, приемлемые цены и приличный ассортимент. Обслуживают довольно быстро, еда всегда теплая, вкусная и приготовленная из свежих продуктов. В общем отличная пиццерия по доступным ценам, рекомендую всем)))

  • Lemon Eyes
  • 03.09.2015
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Три пиццы в наборе «Фамильный» с выгодой 46% по промокоду!