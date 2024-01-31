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Промокоды на скидку BelkaCar

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  • Каршеринг
  • 01.10.2018

По купону Вы получаете гарантированную скидку в виде 300₽ на бонусный счёт. У Белки Кар промокод действует не только на первую поездку, но и на следующие (но не более указанной общей суммы).

  • Алексей
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Зарегистрировался по промокоду - начислили 300 рублей на бонусный счет - сразу же бесплатно прокатился. Купон рабочий, присоединятесь! Всем удачи!

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Очень хороший каршеринг, рекомендую. Есть Промокоды на 300 халявных рублей при регистрации. Не благодарите=)

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одна из лучших компаний каршеринга в Москве. Удобное приложение, не дорогие тарифы. По купону можно получите бонус 300 рублей на первую поездку!

  • Артем
  • 21.08.2018

Белка рулит Нормалек . Все советую !

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  • 24.04.2018
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