Промокоды на скидку BelkaCar
Активные купоны и промокоды BelkaCar январь 2024
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Отзывы покупателей
НОВИЧКАМ! Перед первым бронированием авто вводите промокод. Получите на бонусный счет 300 рублей, которыми можете оплатить поездки!
- Каршеринг
- 01.10.2018
По купону Вы получаете гарантированную скидку в виде 300₽ на бонусный счёт. У Белки Кар промокод действует не только на первую поездку, но и на следующие (но не более указанной общей суммы).
- Алексей
- 01.10.2018
Зарегистрировался по промокоду - начислили 300 рублей на бонусный счет - сразу же бесплатно прокатился. Купон рабочий, присоединятесь! Всем удачи!
- Антон
- 29.09.2018
Очень хороший каршеринг, рекомендую. Есть Промокоды на 300 халявных рублей при регистрации. Не благодарите=)
- Денис
- 27.09.2018
одна из лучших компаний каршеринга в Москве. Удобное приложение, не дорогие тарифы. По купону можно получите бонус 300 рублей на первую поездку!
- Артем
- 21.08.2018
Белка рулит Нормалек . Все советую !
- Всё класс
- 24.04.2018