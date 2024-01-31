«Русский Икорный Дом» – это собственное производство и магазин морепродуктов. Фирма является лидером икорной отрасли в России и известным поставщиком, предоставляющим свои услуги крупным корпорациям. Также бренд представлен и на мировом рынке. Вся продукция компании имеет необходимые сертификаты, в том числе и об экологичности. На официальном сайте «Осетр.ком» ты найдешь черную и красную икру разных сортов, щучью, колбасу, мясо краба, а также эксклюзив – сыворотка. Подарочные варианты красиво упакованы и порадуют любого. Также компания предоставляет услуги дегустации и кейтеринга. На странице собраны интересные и информативные статьи о пользе продукта, методам выбора, способах приготовления, отличиях и многом другом. Обращайся в чат или по указанному телефону для получения консультации. Забирай промокоды на скидку и купоны «Русский Икорный Дом» (osetr.com) за январь 2024 года, активируй при заказе и получай выгодное снижение стоимости.

Подробнее Скрыть