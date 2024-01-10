«АстМаркет» – магазин электроники, бытовой техники и автотоваров. Более семидесяти точек по России, широкий ассортимент продукции, кредит за пару минут, ежедневная работа колл-центра. Устанавливай мобильное приложение для еще более удобного просмотра каталога. Тебя ждут бонусная программа лояльности, разнообразные акции, распродажи и спецпредложения. Также в перечень дополнительных услуг входят: защитная пленка на любое устройство, обмен и возврат товара и продление сервисного обслуживания. После оформления, менеджер уточнит все детали. В среднем, заказ выполняется в течение пяти дней. Доставка осуществляется как по городу, в котором находится сервис, так и транспортными компаниями за пределы сети. Покупай все для комфортной жизни, не отказывай себе в удобстве. А если используешь промокоды «Аст Маркет» за январь 2024 года – получишь реальную выгоду.

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