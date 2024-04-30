Желаешь радовать себя чем-то вкусным, не тратя время на приготовление пищи? Ресторан «Сушкоф и Пицца» (ранее – «Сушкоф и Дель Песто») с удовольствием доставит тебе аппетитные свежеприготовленные блюда! В онлайн-меню можно найти японские роллы, китайскую лапшу, итальянскую пиццу и традиционные европейские лакомства. Фирменные напитки и десерты сделают обед или ужин еще сытнее. Наслаждайся великолепными гастрономическими шедеврами в любое удобное время! Чтобы оплатить еду, можно воспользоваться банковской картой. В меню регулярно появляются соблазнительные новинки: не упусти возможность порадовать себя и своих близких! Промокоды «Сушкоф и Пицца» за апрель - май 2024 года – это гарантированные скидки и бонусы для клиентов. Теперь тебе больше не придется отказывать себе в любимых блюдах в целях экономии! Чтобы оформить заказ на выгодных условиях, просто активируй промокоды «Сушкоф и Пицца» в указанный срок.

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