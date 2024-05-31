«Алеко» – это театр мюзикла и комедии города Санкт-Петербурга с широким репертуаром, сеансы есть как для взрослых, так и для детей. Заведение гордится не только своими артистами, но и режиссерами, педагогами и наградами, сведения о которых размещены на официальном сайте. Все акции и поощрения можно найти на странице группы в ВКонтакте. По «Единой карте петербуржца» предоставляются скидки. Оплата возможна онлайн всеми способами, включая «Пушкинскую карту», и в театральных кассах. Дети до трех лет допускаются со взрослыми бесплатно. Для зрителей с ограниченными возможностями здоровья организована доступная, безбарьерная среда, включая возможность сопровождения, следует лишь заранее уведомить администрацию. Ходи на представления, просвещайся и веселись один или с семьей и друзьями. Активируй промокоды на скидку в театр «Алеко» за май 2024 года и получай выгодное снижение стоимости!

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