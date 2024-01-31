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Промокоды на скидку «Здравсити»

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Отзывы покупателей

Хорошо, что не нужно бегать по аптекам в поисках нужного средства. Радуют подробные описания и инструкции, приложенные к каждому товару.

  • Тамара
  • 30.09.2018

Теперь не возникает проблем с отсутствием нужного препарата: просто нахожу нужную позицию, оформляю быстрый заказ, и уже через пару дней иду в ближайшую аптеку за посылочкой.

  • Олеся
  • 23.09.2018
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