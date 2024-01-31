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Отзывы покупателей
Хорошо, что не нужно бегать по аптекам в поисках нужного средства. Радуют подробные описания и инструкции, приложенные к каждому товару.
- Тамара
- 30.09.2018
Теперь не возникает проблем с отсутствием нужного препарата: просто нахожу нужную позицию, оформляю быстрый заказ, и уже через пару дней иду в ближайшую аптеку за посылочкой.
- Олеся
- 23.09.2018
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