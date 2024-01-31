«Новое Искусство» – магазин винила и компакт-дисков. Только оригинальная продукция из Японии, Европы и США. Раз в неделю осуществляются поставки от известных и независимых лейблов. Для особых ценителей имеется около десяти тысяч старых пластинок 50–80-х годов. В продаже можно найти также DVD, blue-ray, кассеты, книги и сопутствующие товары. Поиск нужных групп и альбомов удобен и легок: есть разделы по жанрам и опытные консультанты, готовые ответить на возникающие вопросы. На сайте помимо текущего каталога есть подборки бестселлеров, новинок и распродажа с приятными ценами. Также радует возможность послушать записи перед оформлением заказа. Доставка осуществляется по России и не только. Есть пластинки, которые ты не слушаешь? Компания может предложить их покупку. Порадуй себя прекрасным звучанием музыки, используй промокоды и купоны на скидку «Новое Искусство» за январь 2024 года.

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