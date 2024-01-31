Как активировать промокоды «Пятерочка Доставка»

Покупать еду и бытовую химию в любимом супермаркете стало проще: установите приложение «Пятерочка Доставка» и заказывайте нужные товары на дом или в офис! Выгодные предложения сети магазинов помогут сэкономить значительную сумму. В пошаговой инструкции расскажем, как пользоваться промокодами «Пятерочка» и активировать различные бонусы.

На этой странице мы собрали список всех действующих акций с указанием срока их действия. Изучите его и найдите подходящий вариант, после чего нажмите кнопку «Показать код». Скопируйте символы, которые появятся в открытом окошке. Скачайте приложение «Пятерочка Доставка» на ваш смартфон и запустите его. В первую очередь необходимо указать адрес доставки. Затем выбирайте категорию продуктов и перемещайте в «Корзину» товары. После того, как отметите нужную продукцию, начинайте оформление заказа. На открывшейся странице вы увидите список покупок с указанием количества и цены. Проверьте данные и переходите к следующему этапу. Система предложит вам ввести промокод. Добавьте в одноименное поле скопированные ранее символы. После добавления кода в окошко итоговая стоимость заказа будет пересчитана. Завершающие шаги – указание контактных данных. Добавьте точный адрес, ваше имя, электронную почту и телефон для связи, а также персональный номер карты лояльности «Пятерочка Доставка». Введите дополнительную информацию: варианты замены и комментарии для курьера (например, номер домофона). Оплатите покупку и ожидайте доставку из магазина!

Этот раздел регулярно пополняется актуальными купонами и кодами. Следите за обновлениями и заказывайте в «Пятерочке» доставку продуктов на выгодных условиях! Активируйте специальные коды при оформлении заявки в мобильном приложении и получайте скидки или бонусы!