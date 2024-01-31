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Промокоды «Пятерочка Доставка»

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Отзывы покупателей

спасибо! ❤

  • вовка морковка
  • 01.02.2023
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Информация о магазине «Пятерочка Доставка»

Как активировать промокоды «Пятерочка Доставка»

Покупать еду и бытовую химию в любимом супермаркете стало проще: установите приложение «Пятерочка Доставка» и заказывайте нужные товары на дом или в офис! Выгодные предложения сети магазинов помогут сэкономить значительную сумму. В пошаговой инструкции расскажем, как пользоваться промокодами «Пятерочка» и активировать различные бонусы.

  1. На этой странице мы собрали список всех действующих акций с указанием срока их действия. Изучите его и найдите подходящий вариант, после чего нажмите кнопку «Показать код». Скопируйте символы, которые появятся в открытом окошке.
  2. купоны Пятерочка Доставка
  3. Скачайте приложение «Пятерочка Доставка» на ваш смартфон и запустите его. В первую очередь необходимо указать адрес доставки. Затем выбирайте категорию продуктов и перемещайте в «Корзину» товары.
  4. каталог товаров
  5. После того, как отметите нужную продукцию, начинайте оформление заказа. На открывшейся странице вы увидите список покупок с указанием количества и цены. Проверьте данные и переходите к следующему этапу.
  6. оформить заказ
  7. Система предложит вам ввести промокод. Добавьте в одноименное поле скопированные ранее символы. После добавления кода в окошко итоговая стоимость заказа будет пересчитана.
  8. поле для промокода
  9. Завершающие шаги – указание контактных данных. Добавьте точный адрес, ваше имя, электронную почту и телефон для связи, а также персональный номер карты лояльности «Пятерочка Доставка».
  10. контактные данные
  11. Введите дополнительную информацию: варианты замены и комментарии для курьера (например, номер домофона). Оплатите покупку и ожидайте доставку из магазина!
  12. дополнительная информация

Этот раздел регулярно пополняется актуальными купонами и кодами. Следите за обновлениями и заказывайте в «Пятерочке» доставку продуктов на выгодных условиях! Активируйте специальные коды при оформлении заявки в мобильном приложении и получайте скидки или бонусы!

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