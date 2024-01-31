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Отзывы покупателей

Заказывал на сайте наушники. Оплатил онлайн, получал в СПб, по-моему на Чернышевской. Пришел, передо мной был один человек, что-то ему объясняли о колонках, немного послушал, продавцы на мой взгляд неплохо разбираются. Заказ получил, посмотрел, все без проблем. В цлом советую, только сайт немного староват у них, не современный какой-то :)

  • Максим
  • 27.09.2014
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