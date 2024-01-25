«МАМТ» – один из крупнейших театров России. В стенах «Музыкального театра» им. Станиславского и Немировича-Данченко практически каждый день проводятся такие культурные мероприятия, как оперы, оперетты, балеты, концерты и обзорные экскурсии. Здание оборудовано тремя залами, в которых выступают более четырехсот артистов разных направлений. Есть репертуар, доступный обладателям «Пушкинской карты». Кассы работают ежедневно, возможна онлайн-покупка. Предоставляются специальные цены льготным категориям граждан. Здание оборудовано для посещения людьми с ограниченными возможностями, имеются специальные места под инвалидные коляски. На сайте также находятся исторические статьи об этом месте и деятелях культуры и раздел с закулисной жизнью с репетиций. Просвещайся, наслаждайся, обогащайся! Используй промокоды «МАМТ» за январь 2024 года и с удовольствием ходи на культурные мероприятия по сниженной стоимости.

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