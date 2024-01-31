Приготовление еды – не ваш конек? У вас просто не хватает времени и сил на то, чтобы стоять у плиты? Сервис «Внук и внучка» предлагает доставку сбалансированного питания на несколько дней. Уникальная технология позволяет сохранять свежесть и полезные свойства продукции в течение этого времени. В стоимость набора входят первые и вторые блюда, гарниры, салаты, десерты и даже напитки. Важно, что клиенту предоставляют возможность выбора пищи с учетом личных предпочтений. Бонусная программа позволяет получать баллы за каждый заказ и использовать их при оплате покупок в будущем. Хотите наслаждаться аппетитной домашней едой без ущерба для своего бюджета? Тогда обязательно активируйте промокод «Внук и внучка» за январь 2024 года на одном из этапов оформления заявки на сайте. Питайтесь вкусно и разнообразно, а мы всегда подскажем, как сэкономить!

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