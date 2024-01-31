Любите вкусно поесть? Радуйте себя изысканными кулинарными шедеврами от службы доставки «‎Гриль №1»! Повара кафе приготовят для вас классическую и фирменную шаурму с большим количеством мяса, острые хот-доги, пикантную китайскую лапшу и рис с морепродуктами, сочную итальянскую пиццу на тонком или пышном тесте. Идеальным дополнением к холодным напиткам станут авторские снеки в хрустящей панировке. Еще одна причина не отказывать себе в удовольствии – наличие программы лояльности для постоянных заказчиков. Интересно, что у компании есть уникальный образовательный проект «Школа шаурмы». Нет сил и настроения готовить ужин самостоятельно? Пользуйтесь услугами онлайн-ресторанов не только по выходным и праздникам! Размещенные внизу данной страницы промокоды «‎Гриль 1» («‎Гриль номер 1») за январь 2024 года помогут вам экономить на заказах в заведении.

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