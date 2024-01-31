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Промокоды «Вкусно – и точка»

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Отзывы покупателей

спс за промокоды на макдак!

  • Игорь
  • 26.04.2020

Спасибо за актуальные акции на сегодня. Все неделю ходил в макдак, пару кодов очень пригодились :)

  • Максим
  • 20.02.2020
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Информация о магазине «Вкусно – и точка»

«Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds) – крупнейшая сеть ресторанов, авторесторанов быстрого питания с доставкой на дом и в офис. Среди популярных блюд бургеры, салаты, роллы, картофель-фри, многочисленные десерты и напитки. Главное преимущество сети – качественные ингредиенты и быстрая скорость подачи. Поэтому сюда ходят на обеденный перерыв во время работы, после шопинга и прогулок с детьми.


В ресторанах быстрого питания можно недорого и сытно поесть, а если покупать блюда по акциям и использовать промокоды, купоны и ваучеры «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds), то можно сэкономить еще больше.

Ассортимент «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds): что можно купить со скидкой

  • Акции доставки. Заказывая определенные блюда или набор для обеда можно получить от «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds) скидку на доставку.
  • Большие заказы. При покупке от указанной в акции сумме можно не только снизить цену на отдельные блюда, но и получить вкусный подарок.
  • Бесплатное блюдо или напиток при покупке нескольких одновременно или на протяжении определенного срока. Например, каждый шестой кофе в подарок.
  • Купить абонемент. Если часто посещаешь ресторан, приобрети абонемент на определенное количество горячего напитка. Так он обойдется тебе гораздо дешевле.
  • Промокоды «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds). Компания регулярно выпускает различные коды, позволяющие покупать вкусные комбо по приятной цене, получать бонусы на счёт, выбирать напитки по выгодной стоимости или бесплатно.

Узнать о текущих акциях можно на сайте сети быстрого питания.

Где взять промокод для «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds)

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  • Кликни по кнопке «Открыть купон» или «Показать код».
  • Прочти условия акции и срок действия купона «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds) в открывшемся окне.
  • Перейди на сайт ресторана, чтобы сделать заказ.

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Как использовать промокод

Набор символов, букв, цифр, который необходимо ввести в специальное поле при заказе – это промокод. Эта скидка от «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds) доступна только тем, кто её активировал.

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  • Оформи заказ в мобильном приложении, на сайте или в ресторане. Уточни в описании, влияет ли способ на получение скидки.
  • Перед оплатой введи скопированный ранее промокод, нажми на кнопку «Применить».
  • Когда скидка активируется, оплати заказ.

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Как использовать купон

Под электронным купоном понимают ссылку на страницу продавца, с которой можно совершить заказ блюд по сниженной цене. Скидка не требует введения кода.

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