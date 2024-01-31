«Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds) – крупнейшая сеть ресторанов, авторесторанов быстрого питания с доставкой на дом и в офис. Среди популярных блюд бургеры, салаты, роллы, картофель-фри, многочисленные десерты и напитки. Главное преимущество сети – качественные ингредиенты и быстрая скорость подачи. Поэтому сюда ходят на обеденный перерыв во время работы, после шопинга и прогулок с детьми.





В ресторанах быстрого питания можно недорого и сытно поесть, а если покупать блюда по акциям и использовать промокоды, купоны и ваучеры «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds), то можно сэкономить еще больше.

Ассортимент «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds): что можно купить со скидкой

Акции доставки. Заказывая определенные блюда или набор для обеда можно получить от «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds) скидку на доставку.

Большие заказы. При покупке от указанной в акции сумме можно не только снизить цену на отдельные блюда, но и получить вкусный подарок.

Бесплатное блюдо или напиток при покупке нескольких одновременно или на протяжении определенного срока. Например, каждый шестой кофе в подарок.

Купить абонемент. Если часто посещаешь ресторан, приобрети абонемент на определенное количество горячего напитка. Так он обойдется тебе гораздо дешевле.

Промокоды «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds). Компания регулярно выпускает различные коды, позволяющие покупать вкусные комбо по приятной цене, получать бонусы на счёт, выбирать напитки по выгодной стоимости или бесплатно.

Узнать о текущих акциях можно на сайте сети быстрого питания.

Где взять промокод для «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds)

На нашем сайте promokodus.com есть все актуальные купоны и промокоды «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds). Все предложения собраны на одной странице, не надо выполнять множество переходов. Можно удобно изучить все акции и выбрать наиболее выгодную. Не надо регистрироваться и оставлять персональные данные. Все коды «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds) бесплатные и доступны всем.

Сравни действующие предложения и выбери подходящий вариант.

Кликни по кнопке «Открыть купон» или «Показать код».

Прочти условия акции и срок действия купона «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds) в открывшемся окне.

Перейди на сайт ресторана, чтобы сделать заказ.

Если не нашел подходящего промокода, подпишись на нашу рассылку. На твою почту будут приходить письма с новыми кодами и купонами. Так ты не упустишь ни одной скидки.

Как использовать промокод

Набор символов, букв, цифр, который необходимо ввести в специальное поле при заказе – это промокод. Эта скидка от «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds) доступна только тем, кто её активировал.

Нажми на кнопку «Показать код».

Скопируй его.

Оформи заказ в мобильном приложении, на сайте или в ресторане. Уточни в описании, влияет ли способ на получение скидки.

Перед оплатой введи скопированный ранее промокод, нажми на кнопку «Применить».

Когда скидка активируется, оплати заказ.

Не забудь поделиться промокодом от «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds) со своими друзьями. Для этого предусмотрена специальная кнопка. Отправь ссылку через мессенджер или социальную сеть. Ты также можешь оставить комментарий и оценить акцию «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds), нажав на «палец вверх».

Как использовать купон

Под электронным купоном понимают ссылку на страницу продавца, с которой можно совершить заказ блюд по сниженной цене. Скидка не требует введения кода.

Нажми на кнопку «Открыть купон».

Прочитай условия акции «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds)

Нажми на кнопку «Перейти к акции» и соверши покупку.

Рекомендуем подписаться на емейл-рассылку от promokodus.com. Ты будешь получать информацию о кодах «Вкусно – и точка» (ранее – McDonalds) и новых скидках в других кафе и ресторанах. Среди них «Бургер Кинг», кофейни «Старбакс», KFC, Domino’s Pizza и многие другие. Не знаешь в каком кафе сегодня посидеть с друзьями? Сравни действующие акции и размер скидок на нашем сайте.