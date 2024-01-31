Любите тестировать новинки косметики и парфюмерии и обожаете неожиданные подарки? Тогда вам непременно понравится «Лиза Бокс» – сервис, который осуществляет доставку коробочек-сюрпризов с миниатюрами и полноразмерными версиями продуктов ведущих мировых брендов. Каждый месяц состав боксов меняется. Обязательно заполните анкету, чтобы при наполнении коробочек и косметичек специалисты проекта могли учесть ваши индивидуальные предпочтения и потребности. Как правило, доставка товаров не занимает много времени. Уже присмотрели для себя подходящий бьюти-бокс? Поспешите оформить заказ и получить выгоду, использовав промокоды и купоны «Лизабокс» за январь 2024 года. Обращайте внимание на срок действия и условия использования каждого спецпредложения. Побалуйте себя приятным сюрпризом с минимальными затратами.

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