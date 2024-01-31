Хочешь получить консультацию опытного врача дистанционно? Онлайн-платформа «Доктис» предлагает пользователям медицинское сопровождение в удобном современном формате! В команде проекта более 1600 специалистов, среди которых – ведущие эксперты и заведующие отделениями в частных и государственных клиниках страны. Во время встречи ты сможешь обсудить необходимость очного визита к доктору, получить рекомендацию по лечению или узнать мнение еще одного профессионала по своему вопросу. Среди услуг – расшифровка результатов исследований и корректировка назначений. Портал работает круглосуточно, а общение с врачом происходит по телефону, в чатах или по видеосвязи. Промокоды на скидку «Доктис» (Doctis) за январь 2024 года помогут сэкономить ощутимую сумму! Список действующих предложений ты найдешь в этом разделе. Применяй их при оплате, и пользуйся сервисом на оптимальных условиях!

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