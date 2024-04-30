«СмолПицца» – это пиццерия, где ты найдешь самые вкусные блюда в г. Смоленске! В ассортименте представлены супы, салаты, широкий выбор закусок, десертов и напитков. Также можно заказать комбо-набор для любителей всего и сразу. Курьер привезет долгожданный обед прямо ко времени домой или офис. Компания предоставляет шанс получить скидку при заказе самовывозом, также часто проводятся акции и счастливые часы. Действует программа лояльности, которая позволяет вернуть часть суммы бонусами или использовать их на следующий заказ. Доставка оформляется удобно: на сайте, в приложении или по телефону. Как победить голод максимально выгодно? Просто активируй промокоды «СмолПицца» («Смол Пицца») за апрель 2024 года при оформлении «Корзины» и радуйся сэкономленному бюджету, а родные и коллеги-гурманы останутся довольны аппетитными блюдами по сниженной цене! Экономия и сытость – все в одном флаконе. Спеши, пока пицца не остыла!

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