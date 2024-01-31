Nicepricecafe – это новый формат ресторана, когда каждое блюдо в меню стоит одинаково. Отвлекись от расчетов и отдай должное великолепному вкусу и сочетаниям. Свежие ингредиенты, сбалансированные рецепты и первоклассные повара – вот залог твоего отличного настроения. В Москве появилось уже несколько точек сети, так что заглядывай по удобному адресу и окунись в атмосферу уютного кафе. Высокое качество продуктов и сервиса является визитной карточкой компании. Ассортимент насчитывает множество блюд различных кухонь, так что каждому найдется что-то по душе. А с акциями и промокодами Nice Price Cafe можно еще и замечательно сэкономить. Закажи обед к выбранному времени через сайт и подходи на все готовое. Приходи сам и приводи друзей – вам обязательно понравится. Используй наши промокоды «Найс Прайс Кафе» (Nicepricecafe) за январь 2024 года при заказе и получай приятные предложения.

Подробнее Скрыть