Онлайн-ресторан «Мияке» впечатлит вас большим выбором изысканных блюд японской кухни. В заведении можно заказать классические, горячие и запеченные роллы, традиционные и острые суши, диетические сашими, креветки в хрустящей панировке, жареные пельмени гедза, шашлычки из морепродуктов, азиатские салаты и супы с водорослями. Кто-то из вашей компании предпочитает итальянские блюда? В меню кафе представлена пицца с начинкой на любой вкус. Периодически служба доставки проводит заманчивые акции для практичных гурманов. А знаете ли вы, что на каждом заказе в ресторане сегодня можно еще больше сэкономить? Для этого при оформлении заявки на сайте заведения следует активировать один из промокодов «Мияке» за январь 2024 года. Пожалуйста, следите за сроками действия спецпредложений, чтобы получать желаемые бонусы.

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