Готовитесь к праздничной вечеринке или легкому фуршету? Воспользуйтесь секретными промокодами moscowfood.ru, чтобы сэкономить на услугах кейтеринговой компании. Сервис предлагает огромный выбор аппетитных блюд: оригинальных канапе и тарталеток, мясных и вегетарианских рулетов, мини-шашлычков и круассанов, пиццы и бургеров, японских роллов и русских блинчиков с сытной или сладкой начинкой. Шеф-повар фирмы также разработал отдельное банкетное меню, которое включает в себя узбекский плов, фаршированную индейку и утку, стерлядь по-царски и по-русски. Удобно, что заказ можно оплатить как наличными, так и любым безналичным способом. Получите приятную скидку на еду и удивите гостей великолепным ужином! На этой странице размещаются действующие промокоды Moscow Food («‎Москоу Фуд») за январь 2024 года. Применяйте их при оформлении заказов на сайте и значительно сокращайте свои расходы.

Подробнее Скрыть