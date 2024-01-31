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Отзывы покупателей
В Alltime покупал часы деловому партнёру в подарок. Консультант дал исчерпывающие ответы на все мои вопросы, рассказал о нюансах разных моделей. Остановился на Sokolov. Это модная марка идеального качества, выглядит она презентабельно. На них действовал специальный промокод, и вышло на 20% меньше, чем задумывал, что тоже приятно.
- Анатолий
- 13.02.2019
Всегда считала часы - самым нужным и ярким аксессуаром! У меня их целая коллекция на все случаи жизни :) Магазин AllTime привлек меня своим огромным ассортиментом и низкими ценами! Теперь я с ним навеки! Есть у них замечательная акция на день рождение (скидка 10%)! Теперь мой муж всегда знает, что мне подарить на праздник!
- Ирина
- 23.06.2017
Искала подарок молодому человеку. Решила купить часы. Долго выбирала и сравнивала магазины. Мой выбор пал на AllTime исходя из положительных отзывов о качестве продукции. Благодаря удобному и понятному сайту - выбрала модель и оформила заказ. Доставили быстро. Качество часов на отлично! Мой МЧ в восторге!
- Oksik
- 23.06.2017
Из-за частых поездок в командировки искал презентабельную и вместительную сумку. Нашел подходящий вариант в AllTime.ru цена меня устроила, доставку забирал сам на следующий день в одном из филиалов. Сумка полностью соответствовала описанию на сайте, в живую выглядела даже лучше, чем на фото. Спасибо за хорошее обслуживание.
- Мирослав
- 07.06.2017
Магазин понравился, в каталоге есть большой выбор моделей часов, есть система скидок. Заходил также и в салон - продавцы хорошие, ненавязчивые, все спокойно показывают,дают посмотреть. Заказывал на сайте Orient с самовывозом - перезвонили сразу. Главные недостаток, наверное, маленькое фактическое количество товара, поскольку мои часы оказались с витрины и не однажды меряные, так что пришлось переоформить заказ, после чего он шел неделю и это немного долго, на мой взгляд. Но думаю, с таким не каждый столкнется, так что в целом все в порядке, покупкой доволен.
- Viktor Levashov
- 12.11.2015
Информация о магазине AllTime.ru
Всё об AllTime
Представляем вашему вниманию одного из ведущих продавцов часов и аксессуаров на российском рынке. Сеть представляет собой салоны в 9 крупных городах и интернет-магазин, доступный жителям любого региона РФ. За 18 лет существования онлайн-портала выполнено более 300 000 заказов. Клиентами фирмы стали многие государственные и частные предприятия, благодарности от которых собраны на сайте. AllTime сотрудничает с мировыми брендами и молодыми дизайнерами. На сайте можно найти признанные и популярные модели, оригинальные новинки и уникальные предметы, выполненные в единственном экземпляре. Каждый товар имеет сертификат качества, подтверждающий его оригинальность. Условия совершения покупки в интернет-магазине «ОлТайм» гибкие и удобные. Неподошедшую модель можно сдать в течение 2 недель без объяснения причин. Главное, чтобы на ней не было следов использования, а упаковка осталась целой. Вы можете оплатить заказ с помощью электронных платежных систем Webmoney, Yandex, Qiwi или банковских карт после получения аксессуара и его примерки в магазине.
Что продается в «ОлТайм»?
В каталоге интернет-бутика часов – свыше 50 000 наименований товаров от 200 марок. Среди них есть легендарные наручные часы Victorinox, Aviator, Citizen, Casio, Seiko, Orient, а также известные бренды класса люкс: DKNY, Balmain, Michael Kors, Nina Ricci, Guess, Emporio Armani. Представлена здесь и продукция российских фирм «Победа», «Ника», «Восток», «Штурманские», «Эстет» и Sokolov. В интернет-каталоге AllTime каждый найдет то, о чем мечтал.
- Мужские и женские наручные часы в корпусе из драгоценных металлов, керамики или сверхпрочного пластика. Можно выбрать электронные или механические с пульсометром или хронографом. Есть варианты для повседневной носки, дизайнерские для особых случаев, спортивные и противоударные для путешествий. В отдельной вкладке собраны недорогие модели, на которые может действовать дополнительная скидка.
- Интерьерные часы – напольные, настенные, настольные. Механические, электронные или кварцевые, с боем, кукушкой, маятником или будильником, в деревянном корпусе или в виде скульптуры. Отдельно представлены яркие настенные модели для детской комнаты.
- Ювелирные украшения: кулоны, броши, подвески, цепочки, столовое серебро, серьги, иконки и нательные крестики, кольца.
- Изделия из кожи: сумки, ремни, портфели, кошельки, обложки и папки для документов, визитницы, ключницы, косметички и барсетки, записные книжки и органайзеры.
- Бизнес-аксессуары: зажигалки, шариковые и перьевые ручки, зажимы из драгоценных металлов для галстука и денег, брелоки.
- Шкатулки для хранения часов и украшений.
На AllTime.ru вы найдете также советы по выбору наручных, настенных, настольных и напольных часов и подарков, обзоры новых моделей.
Экономим в «ОлТайм»
Мы собрали для вас несколько полезных советов для получения максимальной выгоды.
- Все эксклюзивные предложения по распродажам, новые скидки и фирменные промокоды публикуются на баннерах, размещенных на главной странице сайта. Получить их на почту можно, подписавшись на рассылку новостей и секретных акций от AllTime.
- Дисконтная накопительная карта выдается новым клиентам после первого приобретения.
- В разделе «Скидки и акции» вы найдете информацию о конкурсах и описание подарков, вручаемых при покупке товаров определенных брендов.
- Пользуйтесь картами рассрочки Home Credit, «Вместоденег» от «Альфа-Банк», «Совесть» и «Халва» и не переплачивайте за покупки в AllTime. С программами «Крылья» от «Уральских авиалиний», «Кукуруза» от «Евросети» и «Спасибо» от «Сбербанка» вам доступны кешбэк и бонусы, которые можно потратить на следующий заказ. Оплачивая покупки картой «Райффайзенбанка», вы получите специальный скидочный промокод, а Touch Bank дает приятную скидку на всё.
- Промоакция «Мы на вашей стороне»: если вы нашли точно такой же товар, как в каталоге «ОлТайм», но по меньшей стоимости, сообщите об этом менеджеру для получения дисконта.
- К вашему дню рождения магазин предоставит дополнительную скидку на весь ассортимент. Не забудьте предъявить паспорт для получения бонуса.
- Получайте деньги на счет мобильного телефона за отзывы о покупках в соцсетях и на «Яндекс.Маркете».
- Если вы пришли по рекомендации клиента AllTime, вам также дадут приветственную скидку.
- Вступайте в группы компании в соцсетях. Здесь проводят конкурсы с ценными призами, а всем участникам предлагают специальный дисконтный купон.
- Ищите спецпредложения на promokodus.com. Здесь собраны акции и бонус-коды для снижения стоимости, получения бесплатной доставки и других привилегий.
Использование промокодов
Действуя по определенному алгоритму, вы получите удовольствие от выгодного шопинга.
- Откройте нужный код, размещенный на данной странице или на сайте продавца, и скопируйте его. Внимание! Ваучеры не суммируются между собой и с другими бонусами!
- Выберите желаемый товар, положите его в «Корзину», нажав кнопку «Купить».
- На этапе оформления заказа внесите личные данные, выберите способ оплаты и доставки. Промокод следует вставить в специальное поле и нажать «ОК».
- Отправьте заявку, и в скором времени вам перезвонит менеджер для ее подтверждения.
Купить наручные часы или будильник для дома теперь не проблема. С купонами AllTime за январь 2024 года вы можете найти выгодные предложения в обширном каталоге и сэкономить по максимуму. Торопитесь, пока бонусы еще активны!