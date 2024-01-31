Всё об AllTime

Представляем вашему вниманию одного из ведущих продавцов часов и аксессуаров на российском рынке. Сеть представляет собой салоны в 9 крупных городах и интернет-магазин, доступный жителям любого региона РФ. За 18 лет существования онлайн-портала выполнено более 300 000 заказов. Клиентами фирмы стали многие государственные и частные предприятия, благодарности от которых собраны на сайте. AllTime сотрудничает с мировыми брендами и молодыми дизайнерами. На сайте можно найти признанные и популярные модели, оригинальные новинки и уникальные предметы, выполненные в единственном экземпляре. Каждый товар имеет сертификат качества, подтверждающий его оригинальность. Условия совершения покупки в интернет-магазине «ОлТайм» гибкие и удобные. Неподошедшую модель можно сдать в течение 2 недель без объяснения причин. Главное, чтобы на ней не было следов использования, а упаковка осталась целой. Вы можете оплатить заказ с помощью электронных платежных систем Webmoney, Yandex, Qiwi или банковских карт после получения аксессуара и его примерки в магазине.

Что продается в «ОлТайм»?

В каталоге интернет-бутика часов – свыше 50 000 наименований товаров от 200 марок. Среди них есть легендарные наручные часы Victorinox, Aviator, Citizen, Casio, Seiko, Orient, а также известные бренды класса люкс: DKNY, Balmain, Michael Kors, Nina Ricci, Guess, Emporio Armani. Представлена здесь и продукция российских фирм «Победа», «Ника», «Восток», «Штурманские», «Эстет» и Sokolov. В интернет-каталоге AllTime каждый найдет то, о чем мечтал.

Мужские и женские наручные часы в корпусе из драгоценных металлов, керамики или сверхпрочного пластика. Можно выбрать электронные или механические с пульсометром или хронографом. Есть варианты для повседневной носки, дизайнерские для особых случаев, спортивные и противоударные для путешествий. В отдельной вкладке собраны недорогие модели, на которые может действовать дополнительная скидка.

Интерьерные часы – напольные, настенные, настольные. Механические, электронные или кварцевые, с боем, кукушкой, маятником или будильником, в деревянном корпусе или в виде скульптуры. Отдельно представлены яркие настенные модели для детской комнаты.

Ювелирные украшения: кулоны, броши, подвески, цепочки, столовое серебро, серьги, иконки и нательные крестики, кольца.

Изделия из кожи: сумки, ремни, портфели, кошельки, обложки и папки для документов, визитницы, ключницы, косметички и барсетки, записные книжки и органайзеры.

Бизнес-аксессуары: зажигалки, шариковые и перьевые ручки, зажимы из драгоценных металлов для галстука и денег, брелоки.

Шкатулки для хранения часов и украшений.

На AllTime.ru вы найдете также советы по выбору наручных, настенных, настольных и напольных часов и подарков, обзоры новых моделей.

Экономим в «ОлТайм»

Мы собрали для вас несколько полезных советов для получения максимальной выгоды.

Все эксклюзивные предложения по распродажам, новые скидки и фирменные промокоды публикуются на баннерах, размещенных на главной странице сайта. Получить их на почту можно, подписавшись на рассылку новостей и секретных акций от AllTime.

Дисконтная накопительная карта выдается новым клиентам после первого приобретения.

В разделе «Скидки и акции» вы найдете информацию о конкурсах и описание подарков, вручаемых при покупке товаров определенных брендов.

Пользуйтесь картами рассрочки Home Credit, «Вместоденег» от «Альфа-Банк», «Совесть» и «Халва» и не переплачивайте за покупки в AllTime. С программами «Крылья» от «Уральских авиалиний», «Кукуруза» от «Евросети» и «Спасибо» от «Сбербанка» вам доступны кешбэк и бонусы, которые можно потратить на следующий заказ. Оплачивая покупки картой «Райффайзенбанка», вы получите специальный скидочный промокод, а Touch Bank дает приятную скидку на всё.

Промоакция «Мы на вашей стороне»: если вы нашли точно такой же товар, как в каталоге «ОлТайм», но по меньшей стоимости, сообщите об этом менеджеру для получения дисконта.

К вашему дню рождения магазин предоставит дополнительную скидку на весь ассортимент. Не забудьте предъявить паспорт для получения бонуса.

Получайте деньги на счет мобильного телефона за отзывы о покупках в соцсетях и на «Яндекс.Маркете».

Если вы пришли по рекомендации клиента AllTime, вам также дадут приветственную скидку.

Вступайте в группы компании в соцсетях. Здесь проводят конкурсы с ценными призами, а всем участникам предлагают специальный дисконтный купон.

Ищите спецпредложения на promokodus.com. Здесь собраны акции и бонус-коды для снижения стоимости, получения бесплатной доставки и других привилегий.

Использование промокодов

Действуя по определенному алгоритму, вы получите удовольствие от выгодного шопинга.

Откройте нужный код, размещенный на данной странице или на сайте продавца, и скопируйте его. Внимание! Ваучеры не суммируются между собой и с другими бонусами! Выберите желаемый товар, положите его в «Корзину», нажав кнопку «Купить». На этапе оформления заказа внесите личные данные, выберите способ оплаты и доставки. Промокод следует вставить в специальное поле и нажать «ОК». Отправьте заявку, и в скором времени вам перезвонит менеджер для ее подтверждения.

Купить наручные часы или будильник для дома теперь не проблема. С купонами AllTime за январь 2024 года вы можете найти выгодные предложения в обширном каталоге и сэкономить по максимуму. Торопитесь, пока бонусы еще активны!