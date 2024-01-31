«Воробьевы Горы» – знаменитый спортивный комплекс столицы. На территории действует современный горнолыжный центр для профессиональных спортсменов и любителей, есть обучающие программы для детей любого возраста. В летнее время работает площадка пляжных видов спорта. Гости могут воспользоваться уникальной канатной дорогой: с высоты птичьего полета перед ними открывается вид на живописные уголки г. Москвы. Для посетителей предусмотрена развитая инфраструктура, в нее входят зрительские трибуны, раздевалки, кафе, душевые и зона отдыха. Услуги можно предварительно оплатить онлайн при помощи банковской карты. Действующие акции помогут сэкономить деньги при расчете за сервис. На нашем сайте ты найдешь перечень актуальных предложений. Изучай промокоды «Воробьевы Горы» за январь 2024 года, используй самые выгодные варианты и приобретай билеты на особых условиях!

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