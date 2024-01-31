Думаешь, где проще отправить бандероль? Конечно же в «Почте России». Рассчитывай стоимость прямо на сайте, там же заполняй все данные, чтобы не делать этого в отделении. Отслеживай отправленное по трек-номеру, а с мобильным приложением теперь еще удобнее и проще. Доставка отправлений курьером и в почтоматы. При необходимости, опиши и застрахуй содержимое посылки. Получать теперь можно без паспорта, используя только номер телефона. Если не выходит сделать это самостоятельно, добавь доверенность на друга всего в пару кликов. Ближайшие отделения всегда видны на карте. Там же можно оплатить налоги, а при необходимости – заказать консультацию юриста. Также работает бонусная программа для любимых клиентов. Разделывайся с бандеролями быстро и легко. Бери и активируй промокоды и купоны на скидку «Почта России» за январь 2024 года и отправляй посылки выгоднее по любому направлению.

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