«Совкомбанк» – это банк с восемнадцатилетней историей. В нем насчитывается 2500 офисов и 15 000 сотрудников по всей стране. В 2019 году он стал третьим коммерческим банком России по размеру активов. В банке вы можете открыть особую карту «Халва». У нее есть большое преимущество – с ней сотрудничают более 200 000 компаний, благодаря чему можно покупать товары в бесплатную рассрочку. Есть услуги по оформлению кредитов, в том числе авто, ипотеки. Для приумножения ваших средств положите сбережения под проценты или купите собственные облигации. Не забудьте о безопасности: тут у вас есть возможность приобрести полисы ОСАГО и КАСКО, застраховать ваше жилище. Удобный сайт позволит погасить задолженность, создать новый вклад или перевести деньги, не выходя из дома. С промокодами и купонами «Совкомбанка» за апрель 2024 года можно получить еще более выгодные условия. Низкие ставки, кешбэки и бонусы ждут вас!

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