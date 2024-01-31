Купила джинсики от «Колинс»!!! Сколько счастья! Две пары светло-голубых брючек и такая же курточка к ним. Честно, когда участвовала в акции «Черной пятницы» и вводила промокоды, я даже не ожидала, что в итоге такая сумасшедшая скидка будет. По треку выслеживала посылку, боялась каких-нибудь засунутых тряпок в посылке вместо вещей. Нет, ничего подобного, пришло все в точности, что я и заказывала. Как бы мне еще попасть на такую же акцию? Я бы все скупила по таким ценам!

Татьяна

Татьяна 29.11.2017