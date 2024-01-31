Сеть заведений Fridays предлагает отличный отдых для истинных гурманов, которые предпочитают качественное пиво и оригинальные коктейли. Ваш заказ прекрасно дополнят фирменные закуски, приготовленные опытными поварами. Роскошные стейки, питательные салаты и изысканные десерты не оставят вас равнодушными. Компания также предлагает возможность доставки понравившихся вам блюд на дом. Текущие акции позволят значительно сэкономить или побаловать себя бонусными лакомствами. Действует программа лояльности для постоянных клиентов заведения. Купоны на скидку и промокоды Fridays за январь 2024 года дадут вам дополнительные скидки при оформлении заказа. Наслаждайтесь прекрасным релаксом, а мы позаботимся о вашем личном бюджете! Учитывайте, что купоны TGI Fridays следует активировать в сроки, указанные в описании акции.

Подробнее Скрыть