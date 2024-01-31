«Зоомаркет» – это площадка с огромным выбором продукции для животных и комфортной жизни их хозяев. Амуниция, корма, косметика, лежанки, когтеточки, лакомства, ветеринарные препараты, товары для сельскохозяйственных животных – всё это доступно к покупке на сайте. Осуществляется сотрудничество напрямую с крупными производителями: Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan, Hills и другими лидерами на рынке. Магазин устраивает конкурсы с возможностью выиграть сертификаты на приобретение товаров для братьев наших меньших и вкусные призы. Предоставляются специальные условия для заводчиков и питомников. Имеется доставка до двери дома по всему г. Челябинску и Челябинской области. Оплата как наличным, так и безналичным способом. Чтобы порадовать себя и своих пушистых (или нет) друзей, «Зоомаркет» предлагает купоны и промокоды на скидку за январь 2024 года, которые можно найти у нас и использовать, чтобы сэкономить.

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