UP SUSHI – сеть семейных ресторанов суши и пиццы, куда можно прийти с друзьями и семьей, а также можно заказать доставку на дом. Дружный коллектив поваров готов порадовать тебя вкусными блюдами со своей кухни! В онлайн-меню ты найдешь разнообразную еду: классические или запеченные роллы, пиццу, салаты из свежих овощей, супы, а также лапшу и рис с морепродуктами и мясом. В дополнение ты сможешь заказать пикантный соус, напиток или десерт. Компания работает с надежными поставщиками и тщательно контролирует качество каждого продукта. Время ожидания заказа от 29 минут. Доступна оплата банковской картой и наличный расчет. Воспользуйся актуальными предложениями при оформлении заявки и сэкономь личный бюджет! На нашем сайте опубликован список действующих акций. Промокоды и купоны на скидку UP SUSHI («Ап Суши») за январь 2024 года обеспечат тебе максимальную выгоду! Выбирай лучшие варианты и совершай покупки на оптимальных условиях!

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