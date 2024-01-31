НИИДПО является институтом дополнительного образования. Процесс обучения происходит заочно в дистанционном электронном формате через сайт. Выбери направление, подпиши документы, оплати курс и в день начала занятий появится доступ к системе. Перечень курсов представлен на официальной странице. При поступлении есть скидки по партнерским программам лояльности, корпоративные и льготные места. После заключения договора появляется возможность оплаты любым удобным образом, в том числе в рассрочку. Для учащихся будут доступны лекции, вебинары онлайн и в записи, тестирование и практические занятия, а также связь с сокурсниками, преподавателями и представителями администрации. Получай первое или второе образование в комфортной форме в проверенном заведении! Активируй промокоды НИИДПО за январь 2024 года, чтобы сэкономить на учебе и поразить знакомых новыми профессиональными знаниями.

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