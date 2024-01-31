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Промокоды и коды «Блокман ГО»

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Информация о магазине Blockman GO

Blockman Go – это бесплатное мобильное приложение, состоящее из разнообразного набора мини-игр, квестов и интересных сюжетов. В каждой из представленных игр своя интересная и красивая графика и огромный ассортимент карточек для прохождения уровней.

Вы можете создать своего персонажа и выбрать для него индивидуальные черты, создать ему свой стиль, выбрав понравившуюся одежду и украшения. В выборе подходящего для вашего персонажа стиля вам будет помогать искусственный интеллект, который встроен в приложение для вашего удобства.

В игре предусмотрено внутриигровое общение.

В Blockman Go есть модуль онлайн-чатов, через личные сообщения вы можете общаться в режиме онлайн с другими игроками. Помимо этого, вы можете создавать группу и объединять единомышленников, а также делиться друг с другом свои опытом в прохождении различных уровней. В приложении есть гифт-коды, они дарят определенные различные привилегии, поэтому обязательно воспользуйтесь ими.

За большинство мобильных приложений, которые оснащены лучшими функциями и интересными инструментами, нужно заплатить немаленькую сумму. Однако с Blockman Go промокод вы получите массу впечатлений с выгодой до 90%. На нашем сайте представлены все актуальные предложения от мобильного приложения Blackman Go.

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Вы можете получать ценные награды за то, что развили необходимые навыки и умения, а также повысили определенные уровни в игре. Чем выше ваш уровень в игре, тем больше ценных наград и подарков вы получите. Вознаграждения вы получите автоматически, вводить промокоды не требуется.

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Чтобы воспользоваться всеми выгодами приложения Blockman Go, следуйте инструкции:

  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в приложении; 
  • Создайте своего персонажа и начинайте играть, проходите уровни и повышайте свои навыки; 
  • Выбирайте понравившиеся карточки или предметы, для которых предусмотрены купоны; 
  • Оформляйте покупку и получайте автоматически скидку.

При возникновении необходимости ввести в Blockman Go промокод на скидку – зайдите в «Настройки», далее в «Центр ивент» и нажмите «Подарочный код».
Играйте с выгодой вместе с купонами от Blockman Go!

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