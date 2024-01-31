Blockman Go – это бесплатное мобильное приложение, состоящее из разнообразного набора мини-игр, квестов и интересных сюжетов. В каждой из представленных игр своя интересная и красивая графика и огромный ассортимент карточек для прохождения уровней.

Вы можете создать своего персонажа и выбрать для него индивидуальные черты, создать ему свой стиль, выбрав понравившуюся одежду и украшения. В выборе подходящего для вашего персонажа стиля вам будет помогать искусственный интеллект, который встроен в приложение для вашего удобства.

В игре предусмотрено внутриигровое общение.

В Blockman Go есть модуль онлайн-чатов, через личные сообщения вы можете общаться в режиме онлайн с другими игроками. Помимо этого, вы можете создавать группу и объединять единомышленников, а также делиться друг с другом свои опытом в прохождении различных уровней. В приложении есть гифт-коды, они дарят определенные различные привилегии, поэтому обязательно воспользуйтесь ими.

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