Онлайн-ресторан superron.ru впечатлит гурманов достойным ассортиментом лучших блюд итальянской и американской кухни. Главная «фишка» заведения – сочная и сытная пицца, которую можно заказать на тонком или толстом тесте. Клиентам предлагаются мясные, рыбные, сырные и овощные начинки. В меню также предусмотрены пикантные сэндвичи и закуски с курицей, традиционные салаты и фирменные донаты с соблазнительной глазурью. Компания гарантирует оперативную доставку и предлагает покупателям современные способы оплаты услуг. На сайте на постоянной основе проводятся интригующие акции. Хотите получать еще больше скидок на заказы в кафе? Тогда поспешите применить секретные промокоды «Супер Рон» за апрель 2024 года. Определитесь с интересующими вас позициями меню, отправьте их в «Корзину» и введите номер купона в специальное поле.

Подробнее Скрыть