О магазине «ОБИ»

OBI – это крупнейшая сеть строительных магазинов в Европе. Гипермаркеты компании представлены в г. Москве и десятках других крупных городов России. Сегодня у покупателей есть возможность оформлять заказы с доставкой на дом на официальном сайте фирмы. Ассортимент «ОБИ» насчитывает порядка 50 000 наименований продукции.





На сайте посетителей ждут сертифицированные товары от брендов с отличной репутацией: Bosch, Cersanit, Makita, Dremel, Karcher, Tarkett. В каталоге также представлены продукты, которые производятся под собственной торговой маркой. Часто такие товары продаются со скидкой.

Особенности гипермаркета

Клиенты выделяют основные преимущества интернет-магазина.

Действительно разнообразный ассортимент. В одном каталоге вас ждут изоляционные материалы и сухие смеси, качественные напольные покрытия и керамическая плитка, ручной и электрический инструмент, садовый инвентарь и сантехника, практичная мебель и стильные предметы декора. Лояльная ценовая политика. Со многими производителями «ОБИ» сотрудничает напрямую, поэтому у покупателей всегда есть возможность приобрести товары на выгодных условиях. Налаженные связи с известными брендами также позволяют постоянно предлагать заказчикам ощутимые скидки или приятные бонусы. Удобные условия доставки и оплаты. Если вы оформляете заказ до 18:00, то доставка будет выполнена на следующий день. Если же после 18:00, то курьер привезет выбранные товары через 1 день. Рассчитаться за заказ можно наличными или банковской картой, а для юридических лиц предусмотрен безналичный расчет.

Для вашего комфорта компания «ОБИ» разработала фирменное мобильное приложение, позволяющее быстро изучать ассортимент, сравнивать несколько товаров и оформлять заказы буквально в несколько кликов. У пользователей программы есть возможность получить дополнительную скидку или активировать секретный промокод.

Как оформить заказ

Совершать покупки на сайте очень просто. Вам необходимо сделать следующее:

перейти на сайт компании и указать ближайший к вам магазин сети;

ознакомиться с ассортиментом основных разделов или выбрать товары из категории со скидками;

отправить выбранный продукт в «Корзину», убедившись в его наличии на складе;

при желании в соответствующем поле ввести промокод на скидку;

заполнить небольшую анкету, указав контактные данные.

В ближайшее время для уточнения деталей с вами свяжется оператор.

Программа лояльности OBI Club

Желаете всегда получать дополнительную скидку на товары и пользоваться эксклюзивными промокодами? Хотите экономить на эксклюзивных услугах, которые предоставляет компания «ОБИ»? Тогда поспешите присоединиться к клубу постоянных клиентов от строительного гипермаркета! На данный момент доступны варианты программ лояльности.

Бонусная программа для жителей г. Волгограда и г. Волжского. Клиент получает накопительную карту при условии оформления заказа на сумму от 1000 рублей. За каждые 20 потраченных рублей на счет будет зачисляться 1 балл. Накопленными бонусами можно оплачивать до 50% от стоимости следующих покупок. Кроме того, в «Личном кабинете» на сайте пользователи получают персональные скидки. Программа «Новоселы». Гипермаркет предоставляет фиксированную скидку в размере 5% всем тем клиентам, которые приобрели недвижимость в течение предыдущих 12 месяцев. Предъявите соответствующие документы в ближайшем магазине, заполните специальную анкету и получите карту.

В магазинах «ОБИ» регулярно появляются новые программы лояльности, позволяющие рационально распоряжаться личным и семейным бюджетом. Команда Promokodus с удовольствием подскажет вам, как получить гарантированную скидку на любые товары для строительства, ремонта и благоустройства дома и дачи.

Как сэкономить на покупках

На сайте Promokodus всегда можно найти актуальный бонусный или подарочный купон. Промокод представляет собой уникальную комбинацию, состоящую из букв и/или цифр. Для получения скидок клиенту необходимо вписать номер купона в одноименном окне в «Корзине». Обратите внимание! Каждый код действует в течение ограниченного периода времени, поэтому рекомендуем поспешить: скидка будет засчитана только при своевременной активации!





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