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Купоны и промокоды OBI

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Отзывы покупателей

Хочу сказать ОБИ большое спасибо за то, что они придумали программу Новосел. Новое жилье – это сплошные расходы, потому даже маленькие скидки очень сильно спасают. Там чуть сэкономил, там немного, глядишь, а уже и на люстру насобирал. Магазины ОБИ мне очень нравятся, потому что хороший выбор товаров на разный вкус и кошелек, и советы дельные от персонала можно получить. Я всем рекомендую

  • Валерий
  • 01.04.2020

Купили квартиру в ипотеку, ремонт нужен был, но средств на него было немного. Сидели по вечерам с женой на сайтах строймагазинов, выбирали где подешевле. Знакомый рассказал про карту Новосела в Оби. Оформили, думали, что частично поможет. А в итоге все материалы у них и покупали. Очень толковые консультанты, помогали находить то, что нам надо, выбирать одновременно и недорогое, и качественное. В итоге мы получили бесплатные дизайн-проект ремонта в гостиной, несколько раз пользовались услугами бесплатной доставки. А еще можно использовать карту удаленно – через приложение или по номеру телефона, это очень удобно если просто по дороге заскочили что-то купить, а сама карточка осталась дома.

  • Андрей
  • 20.12.2019

Приглашение в клуб OBI Новосел получил от застройщика. Он тогда практически всем жильцам вручал. Так и пошли вместе с соседями карты оформлять. Сначала на всякий случай, а вот когда за ремонты взялись, то все оценили. Все таки по 5% с каждой покупки ощутим. Особенно если учесть, что сумма чека приличная.

  • Михаил Д
  • 23.11.2019

Бонусная карта Оби – однозначно выгодно. Кому предстоят большие покупки для ремонта или декора квартиры – даже не раздумывайте, только оби. В Леруа может ассортимент и побольше будет, но там скидок таких нет. Там только акции на отдельные товары. А тут насобирали бонусы, а потом обменяли на реальную скидку. Только выгода будет тогда, когда много товаров сразу купите. В Оби тоже большой выбор, все можно купить в одном месте. Как по мне, то это очень удобно.

  • Андрей Пономарь
  • 29.10.2019

Делал ремонт времянки на даче, весь материал от гвоздей и клея до бруса и шифера брал в Оби. Сначала ездил сам на машине. Потом опробовал заказ через интернет, и это мне больше понравилось. Можно спокойно выбрать, заплатить без толп и очередей, а скидки на сайте действуют те же самые, что и в магазине.

  • Леонид Магеев
  • 11.03.2019

Магазин хороший, выбор стройматериалов просто поразительный. Пришли утром, выбрали все по списку. Доставку пообещали до 16:00. Но к этому времени никто не подъехал. Отзвонились, сказали, что сегодня не успевают, и доставят на следующий день. В подарок дали промокод на хорошую скидку. Всем довольны, персонал вежливый.

  • Оксана Александровна
  • 30.11.2018

Вот это да! Только купили квартиру, только взяли потребительский кредит на ремонт и тут нам попалась Черная Пятница. Сидим с мужем сейчас, выбираем всякие скидки, бонусы, промокоды, которых полно)) Такой драйв, как в лотерею выиграть) До этого думали так просто по магазинам полазить, а тут такая удача! Работники магазина, когда они нам все собирали по этим ценам, сами были в шоке. Причем взяли все – от сантехники до инструментов, будем делать все сами, сэкономим на бригаде. Есть теперь деньги и на мебель! И на новоселье тоже останется)))

  • Наталья
  • 27.11.2017

В магазине Оби часто совершаем покупки, ведь там большой выбор, достаточно низкие цены, не далеко от дома, много приятных акций и предложений. Магазин имеет большую паркову. В магазине всегда чисто и аккуратно. Этим летом на даче мы красили дом, краски нужно было очень много и в Оби был предоставлен большой ассортимент по привлекательным ценам. Мне очень нравится этот магазин, всегда рекомендую его своим знакомым и никто пока не жаловался

  • Алина
  • 26.09.2016

У нас капремонт. Квартира в Московской области. Оформлена скидка в ОБИ "для новоселов". Отпустили рабочих пораньше. Приехали в ОБИ (что у рынка "Садовод") 23.03.15 часов в девять вечера. Выбрали и оформили материалы, около десяти пришли на оформление "бесплатной" доставки, набралось тысяч на семьдесят. Полчаса ждали девушку, она очень была занята, чай пила. То, что время позднее, сидят покупатели и ее ждут, видимо, фиолетово, чай важнее. Когда сия барыня соизволила подойти, то сразу поставила нам условия: 1. Доставка только 25.03.15 с 9.00 и "до забора". Ждите, когда привезут. Могут привети и в 22 часа и в 23 и в час и в два ночи... ждите... 2. То, что у нас рабочие работают до 20.00 - наши трудности. А не нравится - платите за подъем... может пять, а может и пятнадцать тысяч, сами там будете договариваться. Или сами и таскайте. 3. То, что в квартире капремонт и там просто негде и не на чем спать - наши проблемы. 4. У нас по сто доставок в день и из-за вас одних в Домодедово никто не поедет. 5. Машина когда приедет подождет вас почаса и уедет. Если товар вам нужен, стойте, ждите. Если не дождетесь и машина уедет следующая доставка будет платной. Или приедете и вам вернут деньги за вычетом стоимости доставки. 6. И, вообще, если не нравится, чего вы тут расселись, валите в другой магазин. Замечательный сервис. Естесственно, мы встали и ушли. И, теперь, сто раз подумаем, стоит ли заходить в магазины ОБИ.

  • Максим
  • 25.03.2015
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Информация о магазине OBI

О магазине «ОБИ»

OBI – это крупнейшая сеть строительных магазинов в Европе. Гипермаркеты компании представлены в г. Москве и десятках других крупных городов России. Сегодня у покупателей есть возможность оформлять заказы с доставкой на дом на официальном сайте фирмы. Ассортимент «ОБИ» насчитывает порядка 50 000 наименований продукции.


На сайте посетителей ждут сертифицированные товары от брендов с отличной репутацией: Bosch, Cersanit, Makita, Dremel, Karcher, Tarkett. В каталоге также представлены продукты, которые производятся под собственной торговой маркой. Часто такие товары продаются со скидкой.

Особенности гипермаркета

Клиенты выделяют основные преимущества интернет-магазина.

  1. Действительно разнообразный ассортимент. В одном каталоге вас ждут изоляционные материалы и сухие смеси, качественные напольные покрытия и керамическая плитка, ручной и электрический инструмент, садовый инвентарь и сантехника, практичная мебель и стильные предметы декора.
  2. Лояльная ценовая политика. Со многими производителями «ОБИ» сотрудничает напрямую, поэтому у покупателей всегда есть возможность приобрести товары на выгодных условиях. Налаженные связи с известными брендами также позволяют постоянно предлагать заказчикам ощутимые скидки или приятные бонусы.
  3. Удобные условия доставки и оплаты. Если вы оформляете заказ до 18:00, то доставка будет выполнена на следующий день. Если же после 18:00, то курьер привезет выбранные товары через 1 день. Рассчитаться за заказ можно наличными или банковской картой, а для юридических лиц предусмотрен безналичный расчет.

Для вашего комфорта компания «ОБИ» разработала фирменное мобильное приложение, позволяющее быстро изучать ассортимент, сравнивать несколько товаров и оформлять заказы буквально в несколько кликов. У пользователей программы есть возможность получить дополнительную скидку или активировать секретный промокод.

Как оформить заказ

Совершать покупки на сайте очень просто. Вам необходимо сделать следующее:

  • перейти на сайт компании и указать ближайший к вам магазин сети;
  • ознакомиться с ассортиментом основных разделов или выбрать товары из категории со скидками;
  • отправить выбранный продукт в «Корзину», убедившись в его наличии на складе;
  • при желании в соответствующем поле ввести промокод на скидку;
  • заполнить небольшую анкету, указав контактные данные.

В ближайшее время для уточнения деталей с вами свяжется оператор.

Программа лояльности OBI Club

Желаете всегда получать дополнительную скидку на товары и пользоваться эксклюзивными промокодами? Хотите экономить на эксклюзивных услугах, которые предоставляет компания «ОБИ»? Тогда поспешите присоединиться к клубу постоянных клиентов от строительного гипермаркета! На данный момент доступны варианты программ лояльности.

  1. Бонусная программа для жителей г. Волгограда и г. Волжского. Клиент получает накопительную карту при условии оформления заказа на сумму от 1000 рублей. За каждые 20 потраченных рублей на счет будет зачисляться 1 балл. Накопленными бонусами можно оплачивать до 50% от стоимости следующих покупок. Кроме того, в «Личном кабинете» на сайте пользователи получают персональные скидки.
  2. Программа «Новоселы». Гипермаркет предоставляет фиксированную скидку в размере 5% всем тем клиентам, которые приобрели недвижимость в течение предыдущих 12 месяцев. Предъявите соответствующие документы в ближайшем магазине, заполните специальную анкету и получите карту.

В магазинах «ОБИ» регулярно появляются новые программы лояльности, позволяющие рационально распоряжаться личным и семейным бюджетом. Команда Promokodus с удовольствием подскажет вам, как получить гарантированную скидку на любые товары для строительства, ремонта и благоустройства дома и дачи.

Как сэкономить на покупках

На сайте Promokodus всегда можно найти актуальный бонусный или подарочный купон. Промокод представляет собой уникальную комбинацию, состоящую из букв и/или цифр. Для получения скидок клиенту необходимо вписать номер купона в одноименном окне в «Корзине». Обратите внимание! Каждый код действует в течение ограниченного периода времени, поэтому рекомендуем поспешить: скидка будет засчитана только при своевременной активации!


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