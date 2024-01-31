Промокоды на скидку «Алекс Фитнес»
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Отзывы покупателей
Попала в Алексфитнесс случайно через акцию с бесплатным посещением. Больше всего понравилось количество программ и удобное расписание. Занятия можно совмещать друг с другом и чередовать – не надоедает уже третий месяц. Сам клуб новый, чистый, удобный, есть хорошая парковка для клиентов. По годовому абонементу заниматься совсем недорого.
- Маргарита
- 12.03.2019
При покупке абонемента брату дали флаеры на неделю бесплатного посещение в Алекс Фитнесс в Кудрово. Мы с мужем воспользовались данными флаерами. При первом посещении выдают электронную карточку для прохода, дополнительно нужно пройти врача, это можно сделать прямо в день визита в клубе за символическую плату - очень удобно. По желанию, можно принести и свою справку. Из минусов, о которых я не знала до того как пришла - нужен свой навесной замочек и шапочка. Или можно арендовать замочек у них. Зал большой, тренажеров много. Сауна небольшая, в выходные бывает, что нет места. Бассейн большой, разделен на дорожки для плаванья, вода прохладная. Также для каждого нового клиента есть первое пробное бесплатное посещение (подруга пользовалась). В целом, посещением мы остались довольны.
- Кира
- 11.07.2017
Начала ходить в Стокманн на Восстания. В отличии от клуба на Пионерской, все тренажеры новые, зал просторный. Большие раздевалки. Да, полотенца и замки с собой приносить нужно, но за такую стоимость абонемента - следовало ожидать :) Местоположение удобное! И купила абонемент за копейки по супер акции! Довольна!
- Иринка
- 13.12.2016
Начал ходить на Коломенскую, просторный зал, отличные тренажёры, их много, людей тоже много, но заниматься можно. Цены не высокие, отсюда и количество людей.
- Сергей
- 03.11.2016
Ходила в алекс фитнес в Стокманне. В целом не очень впечатления - народу много, полотенец нет, замочек на шкаф надо свой приносить или покупать (не знаю, как сейчас), не очень чисто... Но цены - да, радуют, тренажеры в нормальном состоянии.
- Елена
- 11.04.2016
Занималась в алекс фитнесе на озерках. В принципе всем была довольна кроме одного. Очень часто возникали различные проблемы с беговыми дорожками. Когда много народа к ним и так не добирешься а тут еще и не работают какие то... Но все же это можно потерпеть так как очень радуют цены, которые ниже чем у конкурентов и постоянные акции. Так же персонал очень радушный. Дежурный тренер всегда готов подсказать что ты делаешь неправильно.
- Алина
- 01.04.2016