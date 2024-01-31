Промокоды на скидку «Алекс Фитнес»

Отзывы покупателей

Попала в Алексфитнесс случайно через акцию с бесплатным посещением. Больше всего понравилось количество программ и удобное расписание. Занятия можно совмещать друг с другом и чередовать – не надоедает уже третий месяц. Сам клуб новый, чистый, удобный, есть хорошая парковка для клиентов. По годовому абонементу заниматься совсем недорого. Маргарита

Маргарита 12.03.2019

При покупке абонемента брату дали флаеры на неделю бесплатного посещение в Алекс Фитнесс в Кудрово. Мы с мужем воспользовались данными флаерами. При первом посещении выдают электронную карточку для прохода, дополнительно нужно пройти врача, это можно сделать прямо в день визита в клубе за символическую плату - очень удобно. По желанию, можно принести и свою справку. Из минусов, о которых я не знала до того как пришла - нужен свой навесной замочек и шапочка. Или можно арендовать замочек у них. Зал большой, тренажеров много. Сауна небольшая, в выходные бывает, что нет места. Бассейн большой, разделен на дорожки для плаванья, вода прохладная. Также для каждого нового клиента есть первое пробное бесплатное посещение (подруга пользовалась). В целом, посещением мы остались довольны. Кира

Кира 11.07.2017

Начала ходить в Стокманн на Восстания. В отличии от клуба на Пионерской, все тренажеры новые, зал просторный. Большие раздевалки. Да, полотенца и замки с собой приносить нужно, но за такую стоимость абонемента - следовало ожидать :) Местоположение удобное! И купила абонемент за копейки по супер акции! Довольна! Иринка

Иринка 13.12.2016

Начал ходить на Коломенскую, просторный зал, отличные тренажёры, их много, людей тоже много, но заниматься можно. Цены не высокие, отсюда и количество людей. Сергей

Сергей 03.11.2016

Ходила в алекс фитнес в Стокманне. В целом не очень впечатления - народу много, полотенец нет, замочек на шкаф надо свой приносить или покупать (не знаю, как сейчас), не очень чисто... Но цены - да, радуют, тренажеры в нормальном состоянии. Елена

Елена 11.04.2016