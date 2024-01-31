Автокафе «Подкрепицца» предлагает десятки разновидностей популярного блюда, в том числе с сыром, ветчиной, копченой курицей и другими ингредиентами. В меню есть сытные крылышки в соусе, пшеничные лепешки с различными начинками, роллы, сэндвичи, супы и много другое. Ты сможешь заказать бизнес-ланч или сет на несколько персон по приятной цене. Фирменные точки сети расположены в разных уголках города, они работают без перерывов и выходных дней. Клиенты могут воспользоваться услугами курьера и оформить доставку до двери дома или офиса. Принимается оплата картами и наличными деньгами. Специальные предложения продавца позволяют совершать покупки с ощутимой выгодой! Обрати внимание на промокоды «Подкрепицца» за январь 2024 года, размещенные на нашем сайте! Они дают право на получение многочисленных бонусов, подарков и скидок. Активируй лучшие варианты из нашего списка и сэкономь внушительную сумму!

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