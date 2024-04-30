Ресторан доставки еды Food Bar спешит предложить большой ассортимент блюд восточной и европейской кухни. Здесь тебя ждут холодные и горячие роллы, различные, включая вегетарианскую и закрытую, пиццы, стрит фуд – любимые гамбургеры и шаурма, лапша вок, разнообразные жаренные и темпура снеки, салаты и закуски, много разных соусов, сладкие десерты, классные ассорти и наборы. Обязательно стоит попробовать VIP-роллы по особым рецептам местного шеф-повара. Удобный заказ в мобильном приложении, зарегистрируйся – и получи подарок. Также каждый день в счастливые часы происходит снижение цена на товары дня. На сайте и в соцсетях компании можно найти и другие выгодные акции. Проголодался? Скорее заказывай! Забирай и активируй промокоды на скидку «Фуд-Бар» за апрель - май 2024 года, получай свои приятные бонусы и ешь на здоровье!

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