Посещение самой высокой смотровой площадки Европы подарит вам невероятное удовольствие! Ты поднимешься на 89-ый этаж башни «Федерация» на сверхскоростном лифте и насладишься красотами столицы с головокружительной высоты. Прочные бронированные окна – гарантия абсолютной безопасности во время прогулки. Клиентов также ждут другие развлечения: интерактивный гид с функцией дополненной реальности, фабрика мороженого, романтический ужин или дружеский отдых в шикарном ресторане с русской и европейской кухней. Жаждешь получить заряд адреналина, устроить приятный сюрприз второй половинке или организовать вдохновляющий семейный досуг? В любом случае, могут пригодиться секретные промокоды и купоны на скидку «Панорама 360» (Panorama 360) за январь 2024 года. С их помощью ты сэкономишь на посещении смотровой площадки и других услугах в башне «Москва-Сити».

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